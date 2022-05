Av: Anders Johansen, sjefstrateg i Danske Bank

Da Russland angrep Ukraina 24. februar i år, kom det som en overraskelse på de fleste til tross for at russerne over tid hadde bygget opp en betydelig styrke på grensen til Ukraina. Aksjemarkedet brukte et par uker på å fordøye den nye situasjonen, og som under andre geopolitiske konflikter tidligere, steg markedet etter hvert.

Sjefstrateg i Danske Bank, Anders Johansen. Sturlason AS Polyfoto

I slutten av mars var derfor markedet høyere enn da krigen begynte. Men ettersom sentralbanker verden over varslet om stadig høyere renter som reaksjon på høyere inflasjon, ble det tydelig at invasjonen har forverret inflasjonsproblemet betydelig. Derfor falt aksjemarkedet gjennom april selv om krigen fortsatt ikke har eskalert utenfor Ukraina.

Vårt hovedscenario har lenge vært at krigen kommer til å holde seg i Ukraina, men det er tre grunner til at konflikten mellom Russland og Vesten kan endre seg betydelig de neste ukene.

Frigjøringsdagen og muligheten for å erklære seier

Russland feirer frigjøringsdagen etter andre verdenskrig 9. mai. Det gjøres blant annet med en stor militærparade i Moskva for å illustrere russisk militærstyrke.

En del eksperter har spekulert i om Putin ønsker å kunne erklære en seier i krigen mot Ukraina, og dermed avslutte sin «militære operasjon» på denne symboltunge dagen.

I så fall ville krigen slutte like overraskende som den startet. Men for hver dag vi nærmer oss 9. mai uten store endringer, ser denne muligheten ut til å bli mindre.

Mulig finsk og svensk NATO-medlemskap

Hvis ikke Putin kan erklære seier 9. mai, øker risikoen for eskalering. Grunnen er at Finland og Sverige er i full gang med å en mulig NATO-søknad. Et finsk medlemskap vil medføre at Russland får et nytt NATO-land på sin grense. Derfor har Putin vært tydelig på at han vil reagere kraftig på dette.

Nøyaktig hva som kan bli Putins reaksjon er vanskelig å slå fast, men trolig vil en direkte militærkampanje mot Finland være utelukket på grunn av den manglende suksessen i Ukraina.