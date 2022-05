Handelsbanken: – Onsdag kommer ukens viktigste nøkkeltall

Onsdag offentliggjøres nye inflasjonstall fra USA, noe sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets beskriver som ukens viktigste nøkkeltall.

Her er det forventet at inflasjonen har toppet ut, og markedet ser for seg at årsveksten i både total- og kjerneinflasjon har avtatt i april. Ifølge Handelsbanken er det ventet at totalinflasjonen vil falle fra 8,5 prosent i mars til 8,1 prosent i april.

Første nedgang på flere måneder?

«Det vil i så fall være den første nedgangen, etter at vi siden august i fjor har sett en systematisk og kraftig stigning», skriver Gonsholt Hov i en rapport.

Kjerneinflasjonen er ventet til 6,0 prosent, ned fra 6,5 prosent i mars. Dette som følge av svært sterke basisvirkninger.

Sjeføkonomen venter en solid månedsvekst, blant annet som følge av at høye energipriser rammer andre varegrupper med en viss forsinkelse, samtidig som lønnsveksten fortsatt er sterk.

«Fremover vil sterke basisvirkninger uansett bidra til å trekke inflasjonen ytterligere ned. Spørsmålet er hvor lang tid det vil ta, og hvor aggressive reaksjoner fra Fed som vil kreves for at inflasjonen igjen skal kunne legge seg rundt målet», skriver Gonsholt Hov.