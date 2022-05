Federal Reserve hevet i forrige uke styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til intervallet 0,75-1,00 prosent, i den første såkalte doble renteøkningen (2 x 25 basispunkter) på 20 år.

Samtidig varslet sentralbanksjef Jerome Powell en intensjon om ytterligere to doble renteøkninger på juni- og juli-møtene, noe som vil løfte rentenivået til 1,75-2 prosent.

Sjefen for Atlanta Fed, Raphael Bostic, går i et Bloomberg-intervju ut og beroliger dem som frykter at sentralbanken må ty til en trippel renteøkning – 0,75 prosentpoeng – i ett jafs for å stagge den skyhøye inflasjonen.

– 50 basispunkter er aggressivt

– For meg er 50 basispunkter allerede aggressivt. Jeg tror ikke vi trenger å være mer aggressive, sier Bostic, regnet for å være en av de mer «haukete» i Feds rentekomité (Federal Open Market Committee).

Atlanta Fed-sjefen vil frem mot 2023 ha styringsrenten opp på «nøytralnivå», noe han antyder til 2,00-2,50 prosent.

– Slik jeg ser det, vil vi heve et par ganger – kanskje 2-3 ganger, og se hva som skjer. Se hvordan økonomien responderer og om inflasjonen beveger seg nærmere målet på 2 prosent. Og da kan vi ta en pause og se hvordan ting går, fortsetter Bostic overfor nyhetsbyrået.