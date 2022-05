Kjerneinflasjonen (KPIJAE) for Norge, som kommer tirsdag, ventes å stige 2,3 prosent i april, fra 2,1 prosent fra foregående måned, ifølge estimater TDN Direkt har hentet inn fra fem meglerhus.



Total-KPI ventes å stige 4,7 prosent i april, fra 4,5 foregående måned.

Kjerneinflasjonen var 2,1 prosent på årsbasis i mars 2022. På månedsbasis steg kjerneinflasjonen med 0,3 prosent. Årsaken til den økte veksttakten var først og fremst at prisene på strøm og drivstoff steg i mars i år, mens de falt på samme tid i fjor.

Handelsbanken Capital Markets noterer at når det gjelder kjerneinflasjonen, må en huske at resultatet for mars var svakere enn forventet. KPIJAE var uendret på 2,1 prosent, mens Norges Bank hadde anslått 2,5 prosent. Prognosefeilen ble forklart med prisveksten på importerte varer ikke tok seg opp som forventet.

«Dette er en volatil komponent, og kan på grunn av globale inflasjonsimpulser lett overraske på oppsiden denne gangen», noterer Handelsbanken.

Størst oppmerksomhet denne uken vil uten tvil være på de amerikanske inflasjonstallene på onsdag, noterer Nordea.

Meglerhuset forventer at tallet for samlet inflasjon i april vil legge seg på 8,2 prosent på årsbasis, mot konsensus på 8,3 prosent.

TDN Direkt