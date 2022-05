– Jeg er overrasket over hvor mye penger de har klart å finne, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Finansavisen treffer Dørum på NHOs årskonferanse der Dørum før innlegget sitt på scenen har sett over de nye tallene fra finansministeren.

Torsdag legges nemlig også revidert statsbudsjett for 2022 frem.

Ifølge Finansdepartementet er det 60 milliarder i ekstraordinære utgifter i år, sammenlignet med 2022-budsjettet som ble lagt frem i oktober i fjor. Samtidig økes oljepengebruken med 30 milliarder til 352,2 milliarder.

For å ikke øke oljepengebruken med 60 milliarder har man funnet inndekninger i andre poster på 17,5 milliarder, i tillegg til at anslagsendringer dekker inn resten.

Vil ha kutt

NHOs sjeføkonom sier det er helt forståelig at oljepengebruken øker.

Det er penger som har gått til krisetiltak under omikron, strømstøtte, utgifter til Ukraina-flyktninger, med mer.

Samtidig som NHOs sjeføkonom er overrasket over evnen til å kutte hos regjeringen, så trengs det mer mener han:

– Vi har et utgiftsnivå som er høyere enn vi kan ha på lang sikt, sier Dørum og fortsetter:

– Man må snarest se på hva man kan gjøre for å bringe balanse mellom økende utgifter og inntekter som vokser saktere i årene fremover. Jeg tror noe av de signalene vi har fått i forkant peker i den retningen.

– Blir da 2023-budsjettet som legges frem i oktober syretesten for om man klarer å få pengebruken enda mer ned mot der vi var før corona?

– Dersom 2023 blir et normalår, så må pengebruken ned mot et mer normalt nivå.

- Fremtidstroen har begynt å svikte

NHOs årskonferanse handler i stor grad om all usikkerheten næringslivet nå møter. Vi spør om all uroen har begynt å slå inn slik at bedriftene nå legger investeringer og planer på is:

– På den ene siden vurderer medlemsbedriftene situasjonen til å være knallgod. De har mye å gjøre. Samtidig ser vi at etter invasjonen har fremtidstroen begynt å svikte, sier sjeføkonomen i NHO og fortsetter:

– Mye av årsaken til det er at bedriftene står foran økte kostnader og at de ikke klarer å velte dette videre til kundene.

Bakteppet til konferansen er en høy inflasjon, en energikrise, en verden med voksesmerter på vei ut av pandemien og Russlands invasjon av Ukraina.