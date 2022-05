Utbytteskatten økte – nå strømmer skattekroner inn

Regjeringspartiene og SV økte utbytteskatten med 3,5 prosentpoeng da de ble enige om statsbudsjettet i fjor. Virkningen skulle først gjelde fra inntektsåret 2022. For utdelinger og gevinster fra 2021 gjaldt den gamle satsen.

Mange nordmenn benyttet muligheten til å ta ut utbytte før nyttår – før skatteøkningen trådte i kraft.

Det førte til en ekstraordinær skatteinngang i år på 14 milliarder kroner, ifølge kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Staten beholder 11,5 milliarder, mens kommunene får 2,5 milliarder.

Siden inntektene er svært ujevnt fordelt mellom kommunene, har regjeringen besluttet å omfordele.

– På den måten tar man hensyn til balansen mellom skattesvake og skattesterke kommuner, forklarer Gjelsvik.

– Viktig med utjevning

Kommuner som fikk inn store skattesummer, var blant annet Oslo, Bærum og Asker. Men det tegner seg ikke et bilde av by mot land eller store mot små kommuner. Mens byer som Fredrikstad og Drammen kan kalles skattesvake, var for eksempel Frøya en kommune som fikk god uttelling.

Gjelsvik mener det er viktig å jevne ut mellom kommunene. Særlig fordi dette oppsto som følge av at folk tilpasset seg endring i skattereglene, og at det var en engangsinntekt.