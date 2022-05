Handelsbanken: – Verst tenkelige utfall

Onsdag var blikket rettet mot de amerikanske inflasjonstallene for april, som kom inn klart på den sterke siden.

«Verst tenkelige utfall», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i en rapport fra Handelsbanken Capital Markets.

Skuffende tall

Det var forventet at både total- og kjerneinflasjonen hadde avtatt i april, men nedgangen ble mindre enn ventet. Kjerneinflasjonen falt til 6,2 prosent i april, etter 6,5 prosent i mars, mens konsensus hadde ventet en nedgang til 6,0 prosent. Månedsveksten i kjerneprisene landet på 0,6 prosent i april, mot ventet 0,4 prosent.

«Regner vi om månedsutviklingen i april til en annualisert rate, kommer vi rett i overkant av 7-tallet. Det betyr at så snart vi har lagt basisvirkningene bak oss, vil årsveksten i kjerneprisene begynne å stige igjen; gitt at de holder den samme høye farten som vi så i april», skriver Gonsholt Hov.

Sjeføkonomen registrerer at deler av den sterke prisveksten i april var drevet av noen volatile faktorer, og han vil derfor være varsom med å ekstrapolere for mye. Samtidig er det ikke til å komme utenom at det underliggende prispresset er svært sterkt, noe som vil holde Fed på tå hev.

75 punkter?

Signalene fra den amerikanske sentralbanken er at de ser for seg 50 punkts hevinger ved hvert av de neste to møtene. Gonsholt Hov utelukker ikke at de siste inflasjonstallene kan øke spekulasjonene om en heving på 75 punkter.

Onsdag falt Nasdaq-indeksen 3,2 prosent mens S&P 500 og Dow Jones gikk ned henholdsvis 1,7 prosent og 1,0 prosent. Nedgangen har fortsatt både i de asiatiske markedene og Europa, samtidig som futures indikerer en ny, rød dag på Wall Street.