LO-lederen og LOs sjeføkonom har nylig hevet en pekefinger i intervjuer med VG og NTB til Norges Bank.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og hennes kollega Roger Bjørnstad mener Norges Bank har tatt for mye Møllers tran når de vil gjennomføre syv renteøkninger i år og neste år, slik at styringsrenten økes fra dagens nivå på 0,75 til 2,5 ved utgangen av neste år.

Renteøkningene er et tiltak for å motvirke den høye inflasjonen, som i Norge steg til 5,4 prosent i april.

LO-toppene mener at de gjennom lønnsoppgjøret og rammen der på 3,7 prosent har kontroll på den innenlandske inflasjonen, og at Norges Bank ikke bør bry seg for mye om prisveksten vi får inn fra utlandet.

Vi snakket også med LO-lederen om statsbudsjettet. Her er hva hun sa om det: