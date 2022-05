Federal Reserve har en utfordring foran seg når den skal bekjempe den høyeste inflasjonen på over 40 år med renteøkninger i en slik grad at sentralbanken ikke dreper veksten.

Dette innrømmer også sentralbanksjef Jerome Powell selv, i et intervju med Marketplace.

– En myk landing er egentlig å komme tilbake til 2 prosent inflasjon samtidig som å holde arbeidsmarkedet sterkt. Og det er ganske utfordrende å oppnå dette akkurat nå – av et par grunner, sier Fed-sjefen.

– Ingen tror det blir lett

Han erkjenner at det å få inflasjonen under kontroll kan forårsake «noe økonomisk smerte», men understreker samtidig at det forblir hans hovedprioritet.

Med et stramt arbeidsmarked som presser opp lønningene, skal det godt gjøres å unngå den resesjonen som gjerne følger etter aggressive renteøkninger.

– Det vil bli utfordrende, det vil ikke bli lett. Ingen her tror det vil bli lett. Uansett tror vi det finnes veier som kan bringe oss til målet, fortsetter Powell i Marketplace-intervjuet som fant sted samme dag som Senatet med overveldende flertall godkjente hans neste åremålsperiode som sentralbanksjef.

Godkjennelsen kommer nesten seks måneder etter nominasjonen fra president Joe Biden.