Nedreviderer prognosene for europeisk økonomi

EU-kommisjonen reviderer mandag ned prognosen for vekst i EU og euroområdet i år og neste år på grunn av ulike effekter av Ukraina-krigen, skriver kommisjonen i sin økonomiske vårprognose.

Krigen forsterker allerede eksisterende motvinder: stigende råvarepriser, forstyrrelser i forsyningskjeder og økt usikkerhet.

I et alternativt scenario der Russland helt slutter å levere gass til EU, anslår kommisjonen betydelig lavere vekst.

Nedjusterer

I hovedscenarioet spår kommisjonen at eurosonens BNP vil øke med 2,7 prosent i år, ned fra 4,0 prosent i prognosen 10. februar.

Neste år ventes en BNP-økning på 2,3 prosent, mot 2,7 prosent i februar-prognosen.

Utviklingen for hele EU er identisk, 2,7 prosent i år, ned fra 4,0 prosent, og 2,3 prosent neste år, mot tidligere ventet 2,8 prosent.

Scenariet med stans av russisk gass vil senke veksten med om lag 2,5 prosentpoeng i år og 1 prosentpoeng neste år, altså til om lag 0,2 prosent og 1,3 prosent.

«Den overveldende mest negative faktoren er den kraftige økningen i energiprisene, som driver inflasjonen til rekordnivåer og legger press på europeiske selskaper og husholdninger», sier Valdis Dombrovskis, kommisjonens visepresident for økonomi, i en kommentar.

Økt sysselsetting

Økonomien støttes av opphevede Covid-restriksjoner, som favoriserer kontaktintensive tjenester, et sterkt arbeidsmarked, redusert sparing og støtte til husholdningene for å kompensere for rushende energipriser. Investeringer drar nytte av EUs gjenopprettingsfond.