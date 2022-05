USA presser Polen på skatt

Mandag er Yellen i Polen hvor hun skal møte statsminister Mateusz Morawiecki, i tillegg til den polske finansministeren og sentralbanksjefen.

I etterkant av møtet med statsministeren har det amerikanske finansdepartementet utstedt en uttalelse hvor de understreket behovet for at Polen skal gå videre med skatteavtalen fordi den vil «skaffe avgjørende inntekter til fordel for innbyggerne i både Polen og USA,» melder Reuters.

Ifølge EUs skatteobservatører vil en minimumsskatt gi Polen omkring 2 milliarder euro i årlige inntekter.

– Disse inntektene kommer til å bli betalt av store multinasjonale selskaper, ikke polske enkeltpersoner eller små bedrifter, sier en anonym kilde som er nær samtalene til Reuters.

I en uttalelse fra Polens statsminister i etterkant av møtet ble ikke skatteavtalen nevnt.

VIL HA STERKERE FORPLIKTELSER: Polens statsminister Mateusz Morawiecki. FOTO: Bloomberg

Ensom svale

Polen opererer som en ensom svale innad i EU, etter å ha lagt ned veto mot et kompromiss i april for å få implementert avtalen som 137 land ble enige om – blant annet Polen – i oktober.

Målet med en global minimumsskatt er å komme ut av en nedadgående spiral i konkurransen om å ha de laveste selskapsskattesatsene. Avtalen var tosidig i den forstand at i tillegg til å skulle sette en minimumsskattesats på 15 prosent på multinasjonale selskaper, ble det enighet om å gjøre det vanskeligere for selskaper som Alphabet (Google), Amazon og Meta (Facebook) å unngå skatt ved å flytte overskuddene til områder med lite skatt.

Vil ha juridiske bindinger

I implementeringsforslaget til EU ble det foreslått politisk forpliktelse om ikke å la de to pilarene skilles, men Polen mener at at det ikke gikk langt nok og at de trengte sterkere juridiske forsikringer.

Ifølge Reuters ønsker Polen en juridisk bindende kobling mellom den globale minimumsskatten og den andre pilaren i skatteforhandlingene, som går ut på omfordeling av noen skatterettigheter for store, svært lønnsomme multinasjonale selskaper til «markedsland» hvor deres tjenester og produktene selges.

Sverige, Estland og Malta var også i utgangspunktet skeptiske til å signere på avtalen slik den først ble lagt frem i mars. Men etter noen justeringer kunne de også gå god for den da forslaget ble lagt frem på nytt i april.