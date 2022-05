Den tidligere sentralbanksjefen Ben Bernanke mener Fed gjorde feil da de ventet med å gripe tak i inflasjonsproblemene, som er på sitt høyeste siden 80-tallet.

Bernanke ledet som kjent Fed gjennom finanskrisen i 2008 og sto for en enestående ekspansjon i pengepolitikken da krisen traff Statene.

Selv om den tidligere sentralbanksjefen mener Fed ventet for lenge, er han enig at spørsmålet om når tiltak burde blitt iverksatt er komplisert.

– Spørsmålet er hvorfor de utsatte det. ... Hvorfor ventet de med å svare? Jeg tror i ettertid at det var en feil, sier han til CNBC og legger til:

– Og jeg tror de er enige med at det var en feil.

Aggressive grep

FÅR KRITIKK: Sentralbanksjef Jerome Powell. FOTO: Bloomberg

Akkurat som under Bernankes tid i Fed, ble også Jerome Powells Fed tvunget til å ta aggressive grep da pandemien flommet over landet for to år siden. Mye av responsen fra sentralbanken skal ha vært mønstret av bevegelsene fra finanskrisen, men i enda større grad.

Nå har Fed strammet grepet på økonomien med rentehevinger – blant annet med den største rentehevingen på 22 år – samt reduksjon av obligasjonsbeholdningen. Men sentralbanken møter likevel kritikk for å ventet for lenge med å agere, og blir møtt med en årlig inflasjon på 8,3 prosent.

Ville unngå sjokkstemning

Til tross for at Bernanke mener Powell ventet for lenge med å stramme inn, forstår den tidligere sentralbanksjefen hvorfor han ventet.

– En av grunnene var at de ikke ønsket å sjokkere markedet, sier Bernanke og fortsetter:

– Powell var i styret mitt under «Taper Tantrum» i 2013, som var en veldig ubehagelig opplevelse. Han ville unngå den slags ved å gi folk så mange advarsler som mulig. Og ved å gjøre det gradvis var en av flere grunner til at Fed ikke reagerte raskere på inflasjonspresset i midten av 2021.



Med «Taper Tantrum» sikter Ben Bernanke til da Federal Reserve under hans ledelse i 2013 utløste børsfall med å varsle nedtrapping av verdipapirkjøpene.

Vi lærte mye fra 70-tallet Ben Bernanke, tidligere Fed-sjef

Støtte for innstramminger

Selv om inflasjonen er på sitt høyeste på 40 år, mener Bernanke likevel at ting er annerledes enn forrige gang prisøkningene var så høye. Blant annet har den nåværende sentralbanken mer troverdighet som en inflasjonskjemper, og det er mer offentlig støtte for rentehevinger, poengterer han ovenfor CNBC.

– Det er mye støtte for det faktum at Fed strammer inn nå, selv om vi tydeligvis ser effektene i markedene, sier han.

– Vi vil se effektene i boligpriser og lignende. Men jeg tror den nåværende situasjonen er bedre, fordi vi lærte mye fra 70-tallet.