Britene har ikke sett maken på 48 år

Arbeidsledighetsraten i Storbritannia sank i første kvartal til det laveste nivået siden 1974, melder Reuters og viser til nye, offentlige tall.

Ledighetsraten sank fra 3,8 til 3,7 prosent, mens den var ventet å være uendret, ifølge nyhetsbyrået.

Samtidig har den tiltagende inflasjonen ført til den største årlige nedgangen i reallønnen for de fleste arbeidere på ni år.

Total lønnsvekst inkludert bonuser var på 7,0 prosent fra samme tid i fjor, som riktignok var langt over konsensus på 5,4 prosent. Men inflasjonen lå i mars på 7,0 prosent, og er ifølge Reuters ventet å øke til 9,1 prosent i april.

Ordinær lønn økte med 4,2 prosent i første kvartal, som var litt over forventningen, ifølge nyhetsbyrået. Justert for inflasjon var den imidlertid ned 2,0 prosent – det største fallet siden tredje kvartal 2013.

Bank of England venter at ytterligere prisvekst vil drive den britiske økonomien nærmere resesjon mot slutten av året – og med det drive arbeidsledigheten oppover igjen. Nye inflasjonstall – for april – ventes imorgen, onsdag.