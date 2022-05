Mens nordmenn var opptatt med å feire nasjonaldag, la amerikanske statistikkmyndigheter tirsdag frem tall som viste at detaljhandelen steg litt mindre enn ventet fra mars til april.

Det mest oppsiktsvekkende var at mars-veksten ble revidert opp 0,9 prosentpoeng til 1,4 prosent.

– Solid kjernekomponent

«Kjernekomponenten, der volatile komponenter som drivstoff, biler, bygningsmaterialer og matservering holdes utenom, steg med solide 1,0 prosent. Det var bedre enn ventet og kom etter en vekst på 1,1 prosent i mars. Matservering (food services) steg med hele 2 prosent i april, og viser at coronabekymringer ikke har påvirket detaljomsetningen i det siste», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i onsdagens morgenrapport.

STYRKET I FED-TROEN: Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets. Foto: Iván Kverme

«Omsetning innen matservering var i april 22 prosent høyere enn forrige topp før pandemien. Utviklingen i detaljomsetningen styrker troen på at Fed vil fortsette heve med 50 basispunkter også på neste rentemøte», legger han til.

– Full fres i forbruket

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets konkluderer med at det er full fres i det amerikanske forbruket.

«Tallene illustrerer igjen at det for tiden er et stort avvik mellom den nedtrykte konsumenttilliten og den virkelige farten i det private forbruket. Konsumentene fortviler over høy inflasjon – og realveksten i konsumet er riktignok svakere enn hva de nominelle detaljomsetningstallene indikerer, men det er fortsatt bra fart i forbruket», skriver han i sin morgenrapport.

TVILER IKKE PÅ FED: Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Foto: Iván Kverme

«Høy akkumulert sparing under pandemien, og et stramt arbeidsmarked, fortsetter altså å understøtte forbruksveksten og dermed også økonomien», fortsetter sjeføkonomen.

– Liten grunn til Fed-tvil

Gonsholt Hov mener det er liten grunn til å tvile på Feds planer om å fortsette renteoppgangen, og venter – i tråd med signalene, at styringsrenten vil heves med 50 punkter på hvert av de to kommende møtene.

«Deretter tror vi at styringsrenten heves videre med 25 punkter ved de neste møtene, og at vi når en rentetopp på 2,875 prosent i første halvår neste år. Dette er et stykke i overkant av et nøytralt nivå, som Feds rentekomité (FOMC) antar ligger rundt 2,4 prosent. Men etterhvert som inflasjonen (forhåpentlig) dempes, ser vi også for oss at Fed vil sette renten litt ned igjen, til nærmere nøytrale nivåer», heter det videre.