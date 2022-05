Etter å ha fått kritikk fra den tidligere Fed-sjefen Ben Bernanke for å ha reagert for tregt for å bekjempe inflasjonen, sier sentralbanksjef Jerome Powell at Fed ikke vil nøle med å heve renten ytterligere for å få bukt med inflasjonen.

– Vi vil gå helt frem til vi føler at vi er på et sted hvor vi kan si at de økonomiske forholdene er på et passende sted, og vi ser inflasjonen falle tilbake, sier Powell under et livestream-intervju med Wall Street Journal tirsdag.

– Vi vil gå til det punktet. Det vil ikke være noen nøling rundt det, la Fed-sjefen til.



Ledighet vs. inflasjon?

Fed hevet tidligere denne måneden styringsrenten med et halv prosentpoeng, som var den største rentehevingen på 22 år, og den andre heving som kommer i år, og kommer som en følge av at USA sliter med den høyeste inflasjonen på over 40 år.

Etter hevingen på et halvt prosentpoeng sa Powell at lignende trekk sannsynligvis vil komme på kommende møter så lenge de økonomiske forholdene forblir slik de er nå. Tirsdag gjentok Powell hans forpliktelse til å få inflasjonen ned til 2-prosentsmålet, og advarte om at det kan komme på bekostning av arbeidsledighetsraten på 3,6 prosent – det laveste ledighetsnivået i USA side 60-tallet.

– Du ville fortsatt ha et sterkt arbeidsmarked selv om arbeidsledigheten skulle øke noen få punkter, sier Powell.

Fed-sjefen la til at det kunne komme noe noe smerte i jakten etter å gjenopprette prisstabilitet, men at arbeidsmarkedet bør forbli sterkt, med lav arbeidsledighet og høyere lønn.