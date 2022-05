Hvordan vil renteoppgangen påvirke boligmarkedet?

Hvis Fed med sine rentehevinger ikke demper økonomien nok til at arbeidsmarkedet svekkes, vil neppe boligmarkedet påvirkes i særlig grad. Vi kan kanskje få litt svingninger, men dette blir trolig krusninger, ikke den flodbølgen som boligmarkedet skapte for snart 15 år siden, skriver DNB Markets i en kommentar.

For at Federal Reserve (Fed) sine rentehevinger skal ha en tilstrekkelig effekt på husholdningenes etterspørsel, må effektene komme via måten høyere renter gjør det vanskeligere å holde annet forbruk oppe, heter det.

«Å oppnå dette i dag er vesentlig vanskeligere enn før finanskrisen, blant annet fordi husholdningsgjelden har kommet en god del ned», heter det videre.

Meglerhuset viser til at i 2007 var bruttogjelden på 135 prosent av disponibel inntekt, mens nå er den under 100 prosent. Gjeldsbetjeningskostnadene har falt tilsvarende, fra 13 prosent av inntektene før finanskrisen, til ni prosent i dag. Det lave gjeldsnivået begrenser effekten av endringer i Feds styringsrente.

«At majoriteten av de med lån har bunnet renten, demper gjennomslaget ytterligere. Feds rentehevinger har på den måten ikke veldig mye å si for lommeboka til folk flest».

(TDN Direkt)