Ifølge analytikerne i Danske Bank er vi for tiden ved et vannskille på mer enn én måte. Krigen i Ukraina har fremhevet at vi har sett slutten på en lang og fredelig epoke hvor sterkere økonomiske bånd ble antatt å redusere risikoen for konflikter, skriver analytikerne i et notat som ble sluppet tidligere denne uken.

Men selv om det er for tidlig å si hva hva det langsiktige utfallet av krigen i Ukraina blir, ser analytikerne noen ganske tydelige trender som er uavhengig av geopolitiske utfall som vil prege verden fremover de neste fem til ti årene.

De fem driverne er:

En mer fragmentert verden, et mer samlet vest, og et mer integrert EU med større delt ansvar. Økte offentlige utgifter på grunn av forsvar og grønn omstilling i Europa. En raskt aldrende arbeidsstyrke i den utviklede verden. ESG-spørsmål blir stadig mer komplekse med økningen i «S» og «G» ved siden av fortsatt vekt på «E». De-globalisering driver mer vedvarende prispress, og tvinger sentralbanker tilbake til kjernen i deres mandater.

En mer fragmentert verden

Danske Bank frykter at en ny kald krig vil dele verden i strenge interessesoner, en demokratisk og en annen autokratisk interessesone. Dette vil avslutte globaliseringen i sin nåværende form, og senke den globale veksten, skriver Danske-analytikerne i et notat.

Men danskene tror heller på en mildere versjon med geopolitiske og økonomiske blokker. I dette scenariet vil det fortsatt være internasjonal handel over blokkgrensene, men integrering ville ikke fortsette, snarere tvert imot. Og det er ventet at forsyningskjeder i økende grad blir flyttet hjem. Dette vil i så fall legge en demper på veksten, når de effektene fra spesialisering globaliseringen har lagt til rette for blir reversert.

I tillegg vil inflasjonspresset blir større enn det har vært på grunn av en mindre globalt integrert verden, mindre spesialisering og mer prispress oppover når en økende mengde oppgaver må utføres i områder med raskt aldrende arbeidsstyrke og høyere lønnskostnader.

Økte offentlige utgifter

Etter at Russland invaderte Ukraina har flere EU-land varslet økning i forsvarsutgiftene. Danske Bank tror at Europa vil ta igjen USA når det gjelder forsvarsutgifter og militærkapasitet. Samtidig kan høyere forsvarsutgifter fortrenge investeringer til andre mer produktive sektorer, noe som innebærer en negativ innvirkning på potensiell vekst.