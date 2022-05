Sentralbanksjefen i Den europeiske sentralbanken (ESB), Christine Lagarde, tror at en første renteøkning kan komme i juli. Uttalelsen falt ifølge Bloomberg News i et intervju med en nederlandsk TV-kanal lørdag morgen.

Lagarde sa at en heving kan komme etter at ECBs obligasjonskjøp blir avsluttet i begynnelsen av tredje kvartal.

– Vi vil følge planen og slutte med aktivakjøpene. Så, kort tid etter det – det kan ta noen uker – vil vi heve renten, sa hun.

Det nederlandske ECB-medlemmet Klaas Knot sa tidligere denne uken at han ikke utelukker at renten kanskje må heves med 50 basispunkter i juli. På spørsmål Lagardes syn på dette, svart hun:

– Det er ikke noe jeg kan si for øyeblikket, sa Lagarde og la til at hun deler Knots syn på retningen, men samtidig ikke må sette økonomisk vekst i fare.

– Vi må sørge for at dette gjøres gradvis nok slik at vi ikke bremser veksten, sa hun.

(TDN Direkt)