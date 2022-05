Vekst i vareeksporten

Fra fjerde kvartal 2021 til første kvartal 2022 økte G20-landenes eksport med 3,6 prosent til det høyeste nivået som er registrert. Importen økte enda mer, 5,8 prosent, målt i dollar.

Årsaken er ikke økte volumer i internasjonal handel, men den markante prisoppgangen på energi og andre råvarer, som i stor grad skyldes Ukraina-krigen. I tillegg har nye og vedvarende kinesiske nedstengninger trukket opp prisene også på andre handelsvarer, slår OECD fast i en pressemelding.

Utviklingen var langt svakere for tjenestehandelen, der eksporten økte med 2,0 prosent og importen med 1,1 prosent.

Kutter toll

Nord-Amerika fikk svakere økning i vareeksporten etter kraftig vekst kvartalet før, mens importen skjøt fart.

Mandag varslet president Joe Biden at det er på tide å senke noen av tollsatsene overfor Kina som ble satt kraftig opp under handelskrigen Donald Trump iverksatte. Dette kan komme godt med for et Kina som har tilnærmet full stillstand i eksporten på grunn av de mange og omfattende nedstengningene.

Svakest eksportutvikling av alle hadde Storbritannia, med en nedgang på 1,6 prosent fra fjerde kvartal i fjor. Til gjengjeld økte importen sterkere enn i noe annet land, 18,8 prosent.