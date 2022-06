Olli Rehn: ESB vil senke vekstprognosen

Den europeiske sentralbanken (ESB) kommer ifølge rådsmedlemmet Olli Rehn til å senke vekstprognosen ved det neste rentemøtet 9. juni.

Rehn sier i en tale onsdag at inflasjonsrisikoen har økt i kjølvannet av krigen i Ukraina, og at det i et pengepolitisk perspektiv er avgjørende om stigende energi- og råvarepriser påvirker lønninger, inflasjonsforventninger og bedrifters prisadferd. ESB er ifølge Rehn nødt til å ta hensyn til faktorene som bidrar til den kraftige inflasjonsøkningen, men også den raske nedgangen i veksten.

ESBs sjeføkonom Philip Lane sa onsdag ifølge Reuters at ESB bør begynne å heve renten i tredje kvartal, men at veien videre er grumsete på grunn av krigen i Ukraina og dens innvirkning på inflasjonen.

Nyhetsbyrået skriver også at ESB-medlemmet Klaas Knot fullt ut støtter sentralbanksjef Christine Lagardes foreslåtte renteøkningsplan. Lagarde skrev et blogginnlegg om at ESB kan legge negative innskuddsrenter bak seg ved utgangen av tredje kvartal, og Knot stiller seg bak alt som står skrevet i innlegget.

Knot, som regnes som et av de mer haukete ESB-medlemmene, har tidligere sagt at han ikke utelukker en renteøkning på 50 basispunkter i juli.

TDN Direkt