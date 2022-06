Russlands sentralbank med Elvira Nabiullina i spissen hasteinnkalte til rentemøte torsdag. Neste rentemøte var i utgangspunktet ment å holdes 10. juni.

Sentralbanken kuttet renten med hele 300 basispunkter – til 11 prosent – og varslet samtidig ytterligere kutt fremover, ifølge en melding fra banken. Bakgrunnen for kuttene er at inflasjonen sakker ned og at rubelen styrkes.



Det sjokkerte samtlige analytikere Bloomberg har snakket med. De 23 analytikere så alle for seg et rentekutt, og flesteparten på 2 prosentpoeng.

Elvira Nabiullina, sentralbanksjefen i Russland. Bloomberg

«Eksterne forhold for den russiske økonomien er fremdeles utfordrende og legger vesentlig bånd på den økonomiske aktiviteten. Finansiell risiko har falt noe som gjør at vi kan lempe på noen av tiltakene», skriver banken.

Dette er bankens tredje rentekutt etter nødhevingen fra 9,5 til 20 prosent i februar for å få bukt med sanksjonene verden ellers rettet mot Russland etter invasjonen av Ukraina.

Før møtet i dag lå renten på 14 prosent. Her i Norge ligger styringsrenten på bare 0,75 prosent, til sammenligning.