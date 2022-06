Tyrkias sentralbank holdt torsdag styringsrenten uendret på 14 prosent, som forventet. Dette til tross for at inflasjonen nådde sitt høyeste punkt på to tiår og verdien av landets valuta faller, ifølge MarketWatch.

Tyrkias årsinflasjon var på hele 70 prosent i april, som er det høyeste den har vært siden februar 2002. Den høye inflasjonen skyldes kraftig fall i liraen, økninger i energitariffer, samt den store økningen i globale råvarepriser.

Tyrkias sentralbank har latt renten stå uendret siden desember i fjor, etter en rekke rentekutt mellom september og desember 2021.

Økonomer forventer at inflasjonen vil fortsette å øke i de kommende månedene og de venter heller ingen endring i Tyrkias pengepolitikk. I motsetning til de fleste økonomer har den tyrkiske president Recep Tayyip Erdogan motarbeidet høyere lånekostnader fordi han sier de forårsaker inflasjon.

Erdogan har fått mye kritikk for sin økonomiske politikk, og flere gir han skylden for de stigende prisene i landet.