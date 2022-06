Wall Street reagerte opp på bred basis i kjølvannet av onsdagens referat fra forrige rentemøte i Federal Reserve, der styringsrenten ble hevet med 50 basispunkter for første gang på 20 år.

Og oppgangen i USA tiltok torsdag.

enrapport at det ifølge referatet ikke bare var full enighet om rentehoppet som kom, men også om at renten raskt må opp til et nøytralt nivå.

Beroligende setning

«De fleste» medlemmene i Feds rentekomité (FOMC) så for seg at «doble renteøkninger» ville være formålstjenlig også på «de neste par møtene».

«Det som fikk størst oppmerksomhet var imidlertid setningen som antydet at den raske starten på rentehoppene kunne gi pusterom utover høsten. Nærmere bestemt sto det i referatet at «mange» av medlemmene i komitéen så for seg at man «senere i år» var i en god posisjon til å «vurdere effektene av den pengepolitiske innstramningen, og i hvilken grad den økonomiske utviklingen tilsier en justering i politikken», skriver Haugland.

Bostic vil ha pause

Sjeføkonomen mener dette synet rimer godt med at Atlanta Fed-sjef Raphael Bostics mandag denne uken tok til orde for en pause i renteøkningene i september, for å «observere og tilpasse» etterhvert som dynamikken i kjølvannet av renteoppgangen kommer til syne.

«Markedet priser inn en noe mindre renteoppgang på 6-12 måneders sikt, og en rentetopp på 2,96 prosent, 13 basispunkter lavere enn for en uke siden. Vi tror Fed må lengre opp enn som så, nærmere bestemt til 3,50 prosent», fortsetter Haugland.

DNBs sjeføkonom mener det så langt først og fremst er boligsalgene som viser svakhetstegn i amerikansk økonomi, etter en tid med tydelig oppgang i lange renter. Torsdagens statistikk var intet unntak, med et større fall enn ventet for bruktboligsalget fra mars til april.