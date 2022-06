Forbrukertilliten (CCI) for Norge var på minus 14,9 poeng i mai, en nedgang fra minus 14,9 poeng i april, viser målingen til Opinion.

Det er kun i mars indeksen har vært lavere, da den var på minus 20,0 poeng.

– Flere nasjonale og internasjonale kriser de siste månedene har hatt store konsekvenser for husholdningenes forventninger til egen og landets økonomi, sier fagsjef for politikk og samfunn i Opinion, Henrik Høidahl, i en kommentar.

Han trekker frem at det var mot slutten av fjoråret det første markante fallet i forbrukertilliten ble registrert.

– Alle de fire indikatorene som utgjør hovedindeksen CCI ble påvirket av økte strøm- og drivstoffpriser og nye restriksjoner som følge av spredningen av omikronvarianten av coronaviruset. Det skulle vise seg at det ble starten på en lengre periode med måleverdier på minussiden, sier Høidahl.

Prispress

Høidahl peker på at det lave nivået for indikatoren «egen økonomi nå, sammenlignet med for 12 måneder siden,» er et klart tegn på det prispresset som forbrukerne føler på.

– Siden desember har vedvarende høye strøm- og drivstoffpriser, økte priser på mat, samt utsikter til flere rentehevinger de neste månedene ført til høyere levekostnader og strammere husholdningsbudsjetter, påpeker fagsjefen.

– Det andre dramatiske fallet i forbrukertilliten de siste seks månedene så vi i mars, målingen etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar. Krig i Europa i kombinasjon med utfordringene nevnt, som delvis er en konsekvens av krigen, setter forbrukernes økonomi og fremtidstro på prøve, som bidrar til å forklare den historisk lave forbrukertilliten vi har sett siden mars, sier Høidahl.

Ifølge Opinion har ikke den samlede kjøpsindeksen, som sier noe om sannsynligheten for kjøp av større forbruksvarer, bil, bolig og oppussing kommende 12 måneder, vært lavere siden en enkeltmåling under finanskrisen i 2008.