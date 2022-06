Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets starter den nye uken med å rette blikket mot fredag og den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten (non-farm payrolls) – av mange karakterisert som månedens viktigste makrorapport.

Konsensus peker ifølge Trading Economics mot at 320.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i mai, noe som i så fall vil være ned fra 428.000 i april.

«April-veksten var solid, men samtidig en viss moderasjon fra snittveksten over de foregående månedene», skriver Gonsholt Hov i dagens morgenrapport.

DUE: New York Fed-sjef John Williams. Foto: Bloomberg

Og nå er det altså ventet at jobbveksten har avtatt ytterligere noe i mai.

«Antall nye dagpengesøkere har trendet litt oppover igjen i mai, dog fra svært lave nivåer, men det er like fullt en indikasjon på at sysselsettingsveksten roer seg litt ned», heter det videre.

Se opp for lønnsvekst

Arbeidsledigheten er ventet så vidt videre ned, fra 3,6 prosent i april til 3,5 prosent i mai.

«Men det er særlig lønnsveksten vi skal se opp for. Konsensus venter at timelønningene steg med 0,4 prosent på månedsbasis i mai, etter 0,3 prosent i april. Årsveksten vil likevel avta, men dette som følge av basisvirkninger. Annualisert er dette likevel friskt, og det vil da ikke stoppe Feds planer om å heve renten med 50 punkter ved hvert av de to kommende rentemøtene», skriver Gonsholt Hov.

Fra september ser han for seg at Fed går over til å heve renten med 25 punkter.

HAUK: Cleveland Fed-sjef Loretta Mester. Foto: Bloomberg

«Men dette er en betinget prognose. Skulle vi få sterke tall på fredag, særlig fra lønnssiden, er det duket for mer renteuro. Best case, fra et markedsperspektiv, er at lønnsveksten faller litt under forventning, samtidig som yrkesdeltakelsen også trekker mer opp», fortsetter Gonsholt Hov.

To hauker og én due

Investorer på utkikk etter nye rentesignaler bør merke seg at flere regionale Fed-sjefer skal på talerstolen denne uken; Loretta Mester (Cleveland), James Bullard (St. Louis) og John Williams (New York). Mester og Bullard – og særlig sistnevnte, er kjent som «hauker», mens sistnevnte tilhører «duene.»

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank1 Markets, som i Finansavisen mandag slår fast det blir resesjon i USA, trekker for øvrig også frem den amerikanske lønnsveksten.

– Problemet er at den har akselerert på en måte som vi ikke har sett siden 1970-tallet, sier han.