Ser potensial for videre fall i detaljhandelen

Detaljhandelen falt som ventet i april, og ifølge DNB Markets er det potensial for videre nedgang de kommende månedene.

Omsetningsvolumet i detaljhandelen var ned 0,9 prosent fra mars til april, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå mandag. På forhånd var det ventet et fall på 1,0 prosent, ifølge estimater TDN Direkt hadde hentet inn fra tre analytikere.

– De fleste næringene hadde en stabil utvikling fra mars til april. Unntakene var butikkhandel med salg av dagligvarer og byggevarer som bidro til nedgang for detaljhandelen, sier rådgiver Anders Falla Aas i SSB.

DNB Markets skriver i en oppdatering at detaljsalget ser ut til å stabilisere seg på et lavere nivå, etter en periode med høye og volatile tall. Detaljhandelen er fortsatt litt høyere enn det man kan forvente basert på trenden før covid-19, men nærmer seg nå en normaltilstand, skriver meglerhuset.

Videre bemerker DNB at forbrukertilliten har falt kraftig i mai, noe som i kombinasjon med ytterligere normalisering av reise- og serviceforbruk kan bety at det er fortsatt er potensial for nedjustering de neste månedene.

(TDN Direkt)