DNB Markets: – Inflasjonssjokk løftet rentene

Mandag ble det offentliggjort tall som viste at veksten i konsumprisene i Tyskland er på det høyeste nivået på flere tiår. Det resulterte i at den tyske, franske og italienske tiåringen steg med 9-10 basispunkter i løpet av gårsdagen.

Inflasjonssjokk

«Tysk inflasjonssjokk løftet rentene. Rentehoppet har sammenheng at ECB fikk et par ubehagelige inflasjonsoverraskelser i går», skriver sjeføkonom Kjersti Haugland i en oppdatering fra DNB Markets.

Oppgangen ser ut til å være fullt og helt drevet av høyere energi- og matvarepriser.

Inflasjonstall for eurosonen

Tirsdag klokken 11.00 kommer inflasjonstall for eurosonen samlet. Ifølge DNB Markets er det ventet en oppgang i inflasjonen på tre tideler til 7,8 prosent. Samtidig understreker Haugland at det er en betydelig risiko for at utfallet blir høyere enn det etter mandagens tall.

«Spørsmålet om hvorvidt ECB ser seg nødt til å sparke i gang rentehevingsprosessen tidligere og med større styrke blir med dette, med rette, enda mer aktuelt. Flere hauker i Governing Council har allerede i forkant av det spenstige inflasjonshoppet tatt til orde for å heve med et halvt prosentpoeng i juli», skriver Haugland.

Markedet priser inn en viss sannsynlighet for heving på ECB-møtet torsdag neste uke, en måned tidligere enn ECB-sjef Christine Lagarde guidet i forrige uke.