Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) falt til 54,9 i mai, viser tall fra NIMA og DNB.

Det er en nedgang på 5,0 poeng, fra reviderte 59,9 i april. En indeks over 50 poeng for å viser tiltagende aktivitetsnivå.

Ifølge seniorøkonom i DNB, Kyrre Aamdal, indikerer mai-tallene en mer moderat økning i aktiviteten sammenlignet med tidligere måneder. Han påpeker også at tallene indikerer vedvarende flaskehalser og økte priser på produksjonsinnsats.

«Alle de tre hovedunderindeksene (produksjon, nye ordrer og sysselsetting) falt markant til et nivå under et langsiktig gjennomsnitt», påpeker Aamdal.

Han trekker frem at indeksene for leverandørenes leveringstider steg, men er fortsatt svært høye. Flere av de spurte rapporterer også om strategisk økning av varelagrene.

Produksjonsindeksen faller 8,3 poeng til 50,0, noe som er det laveste nivået siden august 2020. Indeksen for nye ordre svekkes med 6,4 poeng til 52,2.

Sysselsettingindeksen er ned 3,4 poeng til 57,3, og er dermed fortsatt litt høyere enn i januar.