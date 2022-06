Kraftig renteøkning i Ukraina

Det er første gang siden den russiske invasjonen startet 24. februar at den ukrainske sentralbanken griper inn. Hensikten er å bekjempe inflasjon og beskytte landets valuta, melder Reuters.

Inflasjonen i landet var allerede tosifret da invasjonen startet og har siden steget ytterligere til over 16 prosent i april og videre til 17 prosent i mai, ifølge sentralbankens egne anslag.

Invasjonen har gjort store skader på Ukrainas økonomi, som kan krympe med minst en tredel i år. 40 prosent av næringslivet har måttet stenge dørene.

Sentralbanksjef Kyrylo Sjevtsjenko har bedt om samtaler med Det internasjonale pengefondet (IMF) om en ny hjelpepakke til Ukraina.

Renteøkningen er blitt kritisert av en rådgiver ved president Volodymyr Zelenskyjs kontor. Økningen er for stor og for farlig for økonomien i krigstid, ifølge rådgiveren.

Statsministerens kontor og finansdepartementet har avvist å kommentere saken.

(NTB)