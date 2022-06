– Den store frykten er at markedet ikke viser tegn til balanse

Handelsbanken skriver i en oppdatering at den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten (payrolls) for mai blir en av fredagens viktigste økonomiske nyheter. I april var jobbveksten på 428.000, mens veksten for mai ventes å være på 325.000.

Skuffende ADP-tall

Torsdagens ADP-rapport viste en økning på 128.000 i privat sektor, noe som var betydelig under konsensus på 300.000. Handelsbanken minner om at ADP-tallene kan gi en grov indikasjon på utfallet for payrolls, og det betyr at risikoen ligger på nedsiden.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov mener det kan være to potensielle årsaker dersom jobbvekst-tallene viser seg å bli svakere enn forventet. Enten fordi bedriftene faktisk har redusert etterspørselen etter arbeidskraft. Eller fordi de faktisk ikke får tak i de arbeiderne de ønsker.

Den store frykten

«Den store frykten er at arbeidsmarkedet fortsatt ikke viser tegn til bedre balanse, og dermed skal vi se spesielt opp for lønnsdataene i dag», skriver Gonsholt Hov.

Konsensus venter at månedsveksten i timelønningene har tatt seg opp til 0,4 prosent i mai, etter 0,3 prosent i april.

«Dersom lønnsveksten viser seg minst like sterk som forventet, samtidig som yrkesdeltagelsen holdes nede, kan det ytterligere øke forventningene om raskere renteoppgang fra Fed», skriver sjeføkonomen.

Tallene offentliggjøres klokken 14.30 norsk tid.