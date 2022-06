Månedens viktigste tall sterkere enn ventet

Sysselsettingen utenfor landbruket i USA økte med 390.000 stillinger i mai, fremgår det av den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra USA fredag – kjent som «Nonfarm payrolls» og av mange vurdert som månedens viktigste rapport.

Ifølge Trading Economics var konsensus i forkant at sysselsettingen ville øke med 325.000 – etter en økning på 428.000 i april.

Arbeidsledighetsraten i mai oppgis til 3,6 prosent, akkurat som de to foregående månedene, mens den var ventet å synke til 3,5 prosent. Antallet arbeidsledige personer var tilnærmet uendret på 6,0 millioner. Både ledighetsraten og antallet ledige ligger nå rundt nivåene før coronapandemien.

Før rapporten har det meste av fokuset imidlertid vært rettet mot lønnsveksten.

«Det er særlig lønnsveksten vi skal se opp for», skrev sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken i en rapport tidligere denne uken. Han varslet mer renteuro dersom dagens lønnstall kom inn på den sterke siden.

«Best case, fra et markedsperspektiv, er at lønnsveksten faller litt under forventning, samtidig som yrkesdeltakelsen også trekker mer opp», skrev Gonsholt Hov.

Fredagens fasit viser en timelønnsvekst på 0,3 prosent på månedsbasis og 5,2 prosent på årsbasis, mot henholdsvis 0,3 og 5,5 prosent i april. Forventningene på forhånd var en økning på 0,4 prosent på månedsbasis og en økning på 5,2 prosent på årsbasis.

Yrkesdeltagelsen oppgis til 62,3 prosent, mot 62,2 prosent i april.

Tregere jobbvekst, færre oppsigelser

Fredagens arbeidsmarkedsrapport for mai kommer én dag etter flere mindre rapporter for det amerikanske arbeidsmarkedet:

Sysselsettingsrapporten fra ADP for privat sektor i USA viste en vesentlig lavere vekst enn ventet i mai, og nesten en halvering fra måneden før. Denne rapporten anses som en indikator for hva Nonfarm payrolls-rapporten kan komme til å vise.

Antallet amerikanere som søkte om ledighetstrygd for første gang, gikk ned til 200.000 i forrige uke. Det var 10.000 færre enn ventet.

Arbeidsformidlingsselskapet Challenger, Gray & Christmas' rapport om varslede nedbemanninger viste en nedgang til det laveste tallet på tre måneder totalt – men samtidig også kraftig økning i nedbemanningen innen fire spesifikke bransjer.