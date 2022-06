Australias sentralbank har tirsdag høynet styringsrenten med det meste på 22 år, og samtidig varslet ytterligere innstramming. Renten settes opp med 50 basispunkter til 0,85 prosent, mens investorer hadde ventet heving på 25 eller 40 poeng, ifølge Reuters.

«Gitt det nåværende inflasjonspresset i økonomien, og de fortsatt svært lave rentenivåene, har styret besluttet å justere med 50 basispunkter i dag», sier sentralbanksjef Philip Lowe.

«Styret venter å ta ytterligere skritt i prosessen med å normalisere de pengepolitiske forholdene de kommende månedene», sier Lowe videre, ifølge nyhetsbyrået.

Første hevinger på 12 år

I begynnelsen av mai løftet RBA styringsrenten med 25 punkter til 0,35 prosent.

Dette var sentralbankens første renteheving siden november 2010.

Forrige gang sentralbanken løftet styringsrenten med mer enn et kvart prosentpoeng, var tidlig i 2000.

Ny dobbeltheving på vei

I første kvartal i år var inflasjonen i Australia på 5,1 prosent, det høyeste nivået på 20 år. Inneværende kvartal kan konsumprisveksten nå 6 prosent.

«Høyere priser for elektrisitet og gass og nylige oppganger i bensinpriser betyr at inflasjonen på kort sikt trolig vil være høyere enn det som var ventet for en måned siden», sier Lowe, ifølge nyhetsbyrået.

Futures priser nå inn en reell risiko for enda en 50-punktersheving i juli og en styringsrente rundt 1,5 prosent innen august, når inflasjonstallene for andre kvartal foreligger.