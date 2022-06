USA-underskudd på 830 milliarder

USAs handelsbalanse i april var på minus 87,1 milliarder dollar, viser offisielle tall tirsdag. Det tilsvarer et underskudd på rundt 830 milliarder kroner.

Ifølge Trading Economics var det på forhånd ventet et handelsunderskudd på 89,5 milliarder dollar – etter et rekordstort handelsunderskudd på 109,8 milliarder i mars. Mars-tallet er senere revider til 107,7 milliarder.

Importen ble redusert med 3,4 prosent til 339,7 milliarder dollar, mens eksporten ble økt med 3,5 prosent til 252,6 milliarder dollar.

I slutten av mai kom det tall for varehandelsbalansen i april, som viste et underskudd på 105,9 milliarder dollar . Dette var noe bedre enn i mars, da balansen mellom import og eksport av varer var på over 125 milliarder dollar – soleklar ny rekord.