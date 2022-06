USA har ikke samme utvikling i produsentprisene, og OECD er derfor ganske trygg på at inflasjonen holder seg rundt 6 prosent i år.

– Må stanse Russlands økonomi

Inflasjonen desimerer husholdningenes formuer og realinntekter, og tynger derfor på konsumet.

På toppen kommer Kinas kamp mot covid, som ventes å gi forstyrrelser i verdikjedene lenge.

I en uvanlig klar melding til OECD å være, peker organisasjonen på det som må til for å løfte verdensøkonomien opp: «Å begrense Russlands mulighet til å finansiere krigen, slik meningen er med en oljeembargo, er avgjørende for å få en rask slutt på den ødeleggende konflikten», skriver organisasjonen.

Heftige Fed-hevinger

OECD slår fast at det er riktig av verdens sentralbanker å stramme til i pengepolitikken for å få bukt med inflasjonen, men advarer mot å gå for hardt frem i eurosonen, hvor inflasjonen domineres av tilbudssiden.

«Motsatt, der inflasjonen drives av for høy etterspørsel, som i USA, kan pengepolitikken strammes raskere til for å redusere overskuddsetterspørselen», anbefaler OECD.

Etter at OECD ferdigstilte sine forrige prognoser, har verdensøkonomien fått flere nye sjokk, ikke minst den raske spredningen av Omicron-versjonen av covid-viruset og inflasjonsøkningen. Ingen av sjokkene er i nærheten av å gi like store negative konsekvenser for økonomien som Russlands angrep på Ukraina.

Selv om USA er blant landene som er minst direkte påvirket av denne krigen, venter OECD et brutalt stup i BNP-veksten, fra 5,7 prosent i fjor til bare 1,2 prosent neste år.

Halvert vekst i Norge

Norge kan vente en fastlandsvekst på 3,5 prosent i år, tror OECD. Neste år halveres dette til 1,7 prosent. Faren for klart høyere inflasjon er overhengende, og det stramme arbeidsmarkedet ventes å bidra til et større inflasjonsproblem.

OECDs prognoser for Norge

2021 2022 2023 Fastlands-BNP 4,1 3,5 1,7 BNP 3,9 4,0 2,3 Privat forbruk 4,9 5,9 1,5 KPI 3,5 4,6 3,3 Kjerneinflasjon 1,7 3,3 3,0 Arbeidsledighet 4,3 2,8 2,8 Prosent. Kilde: OECD



OECD trekker særlig frem faren for lønnsglidning i deler av industrien, hvor mangelen på kvalifisert arbeidskraft er stor.

Organisasjonen mener at Norges Banks varslede innstramming virker godt tilpasset situasjonen.