Hever renten for andre gang på to måneder

Reserve Bank of India (RBI) har onsdag høynet styringsrenten med 50 basispunkter til 4,90 prosent, den andre hevingen på to måneder. Ifølge Reuters var hevingen omtrent som ventet, men forhåndsestimatene blant analytikere varierte mellom 25 og 75 punkter. Konsensus hos Trading Economics var en heving til en reporente på 4,80 prosent.

Den indiske sentralbanken har også droppet den langvarige formuleringen om at fremtidig pengepolitikk vil være ekspansiv, noe som styrker forventningene om ytterligere rentehevinger og andre former for innstramming de kommende månedene, ifølge nyhetsbyrået.

I begynnelsen av mai overrasket sentralbanken markedene med å sette opp styringsrenten med 40 basispunkter. Dette var RBIs første renteheving på to år. Gjennom coronapandemien var reporenten nede på rekordlave 4,00 prosent.

Forut for den nye rentebeslutningen hadde sentralbanksjef Shaktikanta Das signalisert at heving på dagens møte ville være en «nobrainer».

Den annualiserte inflasjonen i India økte til 7,79 prosent i april, det høyeste nivået siden mai 2014.

Den indiske sentralbanken opererer med et toleranseintervall for inflasjonen på 2–6 prosent, og april ble fjerde måned på rad der inflasjonen oversteg dette. Ifølge Das vil inflasjonen trolig forbli høyere enn dette intervallet resten av kalenderåret 2022.