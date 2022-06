Kun hvis den økonomiske motbakken blir brattere enn ventet, bør både finans- og pengepolitikken svare. Ellers må finanspolitikken strammes inn, understreker IMF i sin landrapport om norsk økonomi, som ble overlevert Finansdepartementet torsdag.

«Gitt den høye kapasitetsutnyttelsen, bør finanspolitikken strammes til for å unngå overoppheting», heter det i IMFs pressemelding.

Økte med 61 mrd.

Utgiftene over statsbudsjettet må ikke bare strammes til, men «betydelig», og finanspolitikken bør vris fra å være ekspansiv til nøytral, mener IMF.

IMF viser til at revidert nasjonalbudsjett er et skritt i strammere retning, men konstaterer at politikken fortsatt er klart ekspansiv. Fra det vedtatte budsjettet i fjor høst til revidert nasjonalbudsjett i mai, økte den samlede oljepengebruken med 61 milliarder kroner.

Flerårig handlingsregel

Utfordringen er ikke mindre på lang sikt. De siste årene har oljepengebruken økt mer enn utgiftene til pensjoner og tiltak knyttet til de eldre. Nå står Norge overfor mindre overføringer fra Oljefondet. Problemet blir større når den virkelige eldrebølgen kommer, når Norge blir tvunget til en omlegging av finanspolitikken, mener IMF.

Et grep kan være å vedta mellomlangsiktige målsettinger for oljepengebruken, hvor det også innføres en form for handlingsregel.

Rentene bør opp

IMF gir Norges Bank godt skussmål for innstrammingen som er underveis og for tydelig kommunikasjon. Ytterligere rentehevinger må til, slår IMF fast.

IMF er ikke veldig bekymret over den finansielle stabiliteten, i motsetning til tidligere år. Bankene er godt kapitalisert og klarer seg godt i Finanstilsynets stresstester.

De særskilte kravene for boliglån i Oslo bør videreføres, og Norge bør vurdere å fase ut rentefradrag i skatten.