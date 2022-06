Konsumprisindeksen steg 5,7 prosent på årsbasis i mai, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er 0,3 prosentpoeng høyere enn årsveksten i april.

– I et historisk perspektiv er dette den sterkeste prisveksten målt siden desember 1988. Det er først og fremst økte priser på strøm og drivstoff som gjør at tolvmånedsendringen i KPI er så høy, sier seksjonssjef i SSB, Espen Kristiansen, i en kommentar.

Han påpeker at den høyere tolvmånedersraten kommer til tross for at strømprisene gikk noe ned fra april til mai, mens de gikk opp på samme tid i fjor.

– Isolert sett trekker strømprisen økningen i KPI ned, men prisene stiger på mange nok andre varer og tjenester til at veksttakten likevel øker fra april til mai, sier Kristiansen.

Økningen i veksttakten fra april til mai kommer av sterkere vekst i prisene på blant annet drivstoff, møbler og matvarer den siste måneden.

Fra april til mai i år steg prisene på drivstoff og smøremidler med 5,7 prosent. Sammenlignet med mai 2021 er de opp 40,3 prosent.

KPI-JAE

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg 0,4 prosent i mai.

Over året endte kjerneinflasjonen opp 3,4 prosent, mot ventet 3,0 prosent.

PPI

Produsentprisindeksen (PPI) var steg 1,7 prosent fra april til mai. Over året endte produsentprisene opp 64,6 prosent.

Prisoppgangen kom hovedsakelig som følge av høyere priser i industrinæringene, der næringsmiddelindustrien var den største bidragsyteren.