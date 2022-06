Konjunkturtendensene: Spår dobbelheving i juni

I mars var BNP Fastlands-Norge rett under trendnivå, og arbeidsledigheten er på det laveste nivået siden før finanskrisen i 2008, ifølge SSB.

– Vi er på vei inn i en høykonjunktur. Samtidig har vi rekordhøy inflasjon, som taler for at styringsrenta skal heves relativt raskt framover, sier forsker Thomas von Brasch.

I mai steg konsumprisindeksen til hele 5,7 prosent, som er det høyeste SSB har målt siden 1988.

– Inflasjonen er høy, og prisøkningene er mer bredt basert enn for noen måneder siden. Vi anslår derfor at Norges Bank hever styringsrenta med 0,5 prosentpoeng i juni, og ytterligere med 0,25 prosentpoeng både i september og desember, sier Thomas von Brasch.

Framover ventes det at aktiviteten fortsetter å øke. SSB anslår en vekst i fastlandsøkonomien på 3,7 prosent i år.

– At anslaget for inflasjonen for 2022 er justert opp med 1,4 prosentpoeng til 4,7 prosent skyldes i hovedsak at kronekursen har svekket seg og at framtidsmarkedene for elektrisitet og olje indikerer høyere priser enn tidligere lagt til grunn. I tillegg har prisstigningen internasjonalt på andre varer enn energivarer også økt mer enn ventet, sier Thomas von Brasch.