«Usedvanlig stor» usikkerhet: Gjør store endringer

Bundesbank, Tysklands sentralbank, spår nå en økonomisk vekst i Tyskland på bare 1,9 prosent i 2022. I desember var vekstprognosen for inneværende år på 4,2 prosent. Og fjorårets vekst var på 2,9 prosent.

For 2023 og 2024 estimeres BNP-vekst på 2,4 og 1,8 prosent.

Inflasjonen i år anslås nå til 7,1 prosent, langt mer enn tidligere, drevet av spesielt energi- og matpriser. I desember var den tyske sentralbankens prognose en konsumprisvekst på 3,6 prosent. Inflasjonsprognosene for neste år er løftet fra 2,2 til 4,5 prosent.

«Inflasjonen i år vil bli enda sterkere enn den var på begynnelsen av 1980-tallet», kommenterer sentralbanksjef Joachim Nagel.

Han sier videre at prispresset er intensivert igjen nylig, og at dette ikke er fullt ut reflektert i de nye estimatene. Hvis denne utviklingen fortsetter, kan inflasjonen i 2022 bli på betydelig mer enn 7 prosent, ifølge Nagel.

Nagel legger også til at inflasjonsratene ikke vil falle av seg selv, og at resolutt handling må til for å redusere prisveksten.

Bundesbank understreker samtidig at usikkerheten om den fremtidige økonomiske utviklingen er «usedvanlig stor, hovedsakelig som et resultat av Russlands aggresjonskrig mot Ukraina». Deres estimater nå forutsetter at krigen og dens konsekvenser ikke intensiveres ytterligere.