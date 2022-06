Danske Bank forventer renteheving

Etter fredagens inflasjonstall er spørsmålet blant økonomene nå rettet mot om Norges Bank vil gjennomføre en dobbeltheving i juni, eller signalisere en renteheving i august.

– Om Norges Bank blir mer aggressive, som det selvsagt er blitt en høy sannsynlighet for, er det mer trolig at de øker med 25 basispunkter i juni og varsler en ny økning i august, enn at de øker mener 50 basispunkter på møtet nå i juni, kommenterer sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Økonomene i Nordea Markets er enige. De mener Norges Bank fortsatt har et ønske om å heve styringsrenten gradvis, og ser dermed heller for seg potensial for en ekstra renteheving på et mellommøte, slik at det totalt blir ytterligere fire rentehevinger i år.

Handelsbanken Capital Markets har imidlertid konkludert med at en renteheving på 50 basispunkter i juni er å forvente.

I Konjunkturtendensene til Statistisk sentralbyrå (SSB) fredag anslås det også at Norges Bank vil heve styringsrenten med 50 basispunkter i juni.

– Inflasjonen er høy, og prisøkningene er mer bredt basert enn for noen måneder siden. Vi anslår derfor at Norges Bank hever styringsrenta med 0,5 prosentpoeng i juni, og ytterligere med 0,25 prosentpoeng både i september og desember, sier Thomas von Brasch i SSB.

(TDN Direkt)