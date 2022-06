Forbrukertilliten i USA den laveste på 42 år

University of Michigan consumer sentiment falt fra 58,4 i mai til 50,2 i juni. Det er det laveste siden midten av resesjonen i 1980, melder Marketwatch. Ifølge Wall Street Journal var det ventet en oppgang til 59.

Ifølge rapporten falt også indeksen for den nåværende situasjonen fra 63,3 i mai til 55,4 i juni, mens et barometer for forventinger falt fra 55,2 til 46,8.

Rapporten viser også at forventningen til inflasjon de neste 12 månedene var opp fra 3,3 prosent i mai til 5,4 prosent i juni.

Forventningen til inflasjonen de neste fem årene steg fra 3,0 til 3,3 prosent. Ifølge strateg Kathy Jones i Charles Schwab har ikke inflasjonsforventningen vært så høy siden 2008.