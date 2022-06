Biden varsler langvarig inflasjon

Den amerikanske presidenten Joe Biden uttalte fredag at den høye inflasjonen kan vare en god stund.

«Vi kommer til å leve med denne inflasjonen en stund. Den kommer til å minske gradvis, men det kommer til å ta en stund,» sa presidenten ifølge Reuters.



Utsagnene kom under et innsamlingsarrangement for Det demokratiske partiet, hvor Biden kjemper for støtte og stemmer til midttermin-valget 8. november, hvor det blir bestemt hvem som vil lede kongressen.

Under coronapandemien uttalte både de amerikanske toppolitikerne og sjefene i den amerikanske sentralbanken Federal Reserve at inflasjonen var midlertidig, og at den ville gå ned samtidig med corona.

Høy inflasjon

Fredag kunne ferske makrotall fra USA imidlertid vise til at den årlige konsumprisveksten har steget til 8,6 prosent - det høyeste nivået siden 1981.

Nivået var 0,3 prosent høyere enn ekspertene hadde ventet. Kjerneinflasjonen, som ekskluderer prisøkningen på energi og matvarer, var på 6 prosent. Her hadde økonomene ventet 5,9 prosent.

Høyere inflasjon enn ventet kan bety stadig raskere rentehevinger fra Fed, og fredag ettermiddag falt verdensbørsene bredt med flere prosent.

– Det bare forsterker effekten KPI-tallene hadde på forbrukertilliten. Vi gjetter at dette kommer til å ha en negativ effekt på konsum. Det er et sjokkerende tall, men det er det inflasjon gjør når det er så brennhett som nå, sa Peter Boockvar fra Bleakly Advisory Group til CNBC.