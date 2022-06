Tall fra SSB viser mandag at BNP for fastlands-Norge var ned 0,5 prosent i april, mens Norges Bank forventet en økning på 0,5 prosent.

De volatile elektrisitetsnæringene sto for om lag halvparten av nedgangen, men også akvakultur og varehandel utgjorde ifølge SSB betydelige bidrag.

På motsatt side dempet vekst i industrien, helsetjenestene og flere markedsrettede tjenestenæringer den samlede nedgangen.

– Det var flere store svingninger fra mars til april som gjør at vi får en forholdsvis kraftig nedgang. Samtidig ser vi at den positive utviklingen siden februar fortsatte i mange deler av økonomien, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten.

Økt konsum i utlandet

SSB påpeker at under coronapandemien brukte husholdningene mer av sin inntekt på varekjøp i Norge. I april økte derimot konsumet i utlandet betydelig, mens vare- og tjenestekonsumet i Norge gikk ned.

Dette slår ut i lavere moms- og avgiftsinngang, noe som isolert sett trekker BNP ytterligere ned.

– Vi ser en vridning i husholdningenes konsum som bidrar til å dempe momsinngangen. Det trekker ned BNP målt i markedsverdi, altså inklusive moms. Ser man bort fra moms og andre avgifter var både utviklingen i april og ellers i 2022 mer positiv, sier Sletten.