Fredagens inflasjonsoverraskelse fra USA har utløst en reprising i finansmarkeder verden over. Investorene priser inn en risiko for at Federal Reserve vil øke rentene enda mer aggressivt enn tidligere antatt.

Flere internasjonale medier melder nå at Goldman Sachs reviderer sin Fed-prognose og tror på en trippel renteøkning (3 x 25 basispunkter) både i juni og juli.

Øyner rentekutt i 2024

Videre ser Goldman for seg at medianen i rentebanen (dot plot) viser en styringsrente på 3,25-3,50 prosent ved årsskiftet, før ytterligere to økninger til 3,75-4,00 prosent i 2023 og et kutt på 25 punkter i 2024.

SPÅR RENTESJOKK: Sjeføkonom Jan Hatzius i Goldman Sachs tror Fed vil sette opp renten med 75 basispunkter i to møter på rad. Foto: Bloomberg

Selv JP Morgan legger nå inn en renteøkning på 75 basispunkter på denne ukens møte, melder Dow Jones ifølge Nyhetsbyrån Direkt. Investeringsbanken viser da ikke bare til inflasjonen, men også fredagens University of Michigan-indeks som viste den laveste forbrukertilliten siden midten av resesjonen i 1980.

Barclays og Jefferies spår også en renteøkning på 75 basispunkter fra Fed onsdag.

95 prosent sannsynlig

«Ser vi på markedsprisingen, var sannsynligheten for 75 basispunkter denne uken omkring 5 prosent på fredag, før inflasjonstallene falt som en bombe på markedet. Deretter steg den til 50 prosent i mandagens åpning, og nå er den rundt 95 prosent», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i sin morgenrapport tirsdag.

Siden rapporten ble skrevet, har sannsynligheten for en renteøkning på 75 basispunkter ifølge CME FedWatch Tool steget ytterligere, til 98,9 prosent. Overraskelsen onsdag vil dermed være at Fed ikke setter opp renten med 75 basispunkter – og ikke det motsatte.

«Dette er relativt gode nyheter. En eventuell renteøkning på 75 basispunkter vil opprøre investorer, men en god del av det er bakt inn i dagens prising», fortsetter Ozkardeskaya.