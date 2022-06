I kjølvannet av høye inflasjonstall i USA, var det i går bredt nedsalg, og investeringene samler seg nå rundt dollaren.

«Et tegn på ekstremt stress i markedet», skriver senioranalytiker i Swissquote, Ipek Ozkardeskaya, i en oppdatering.

Hun skriver at ingen tar sjansen på noe annet enn dollaren før Den amerikanske sentralbankens (Fed) rentemøte onsdag, og at selv tradisjonelt trygge havner er usikre for øyeblikket.

Frykten for at Fed skal bli mer aggressiv i rentepolitikken for å dempe inflasjonen preger markedet, ifølge Ozkardeskaya.

«Vi vet at Jerome Powell vet at han kanskje ikke kan unngå å føre den amerikanske økonomien inn i en resesjon for å bekjempe inflasjonen», skriver hun.

– Relativt gode nyheter

Basert på markedspriser er det nå 95 prosent sannsynlig med en renteheving på 0,75 prosentpoeng, til forskjell fra fredag, da sannsynligheten var fem prosent, ifølge senioranalytikeren.

Dette er «relativt gode nyheter», legger hun til. En eventuell økning på 0,75 prosentpoeng vil være dårlig nytt for investorer, men en god del av det er allerede priset inn i markedet, ifølge Ozkardeskaya.

«Morgendagens avgjørelse vil trolig ikke være annet enn å rive av plasteret, med mindre Fed har noen andre ess i ermet», skriver hun.

Fed kunngjør sin beslutning om renteheving i morgen klokken 20.00, norsk tid.