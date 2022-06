Bedriftene i Regionalt nettverk tror veksten vil avta det neste halvåret, går det frem av en rapport fra Norges Bank tirsdag.

Høy prisvekst, begrenset tilgang på innsatsvarer og knapphet på arbeidskraft svekker utsiktene, og flere tror økte renter vil dempe etterspørselen.

Økte lønnsforventninger

Det påpekes i rapporten at prisveksten har tiltatt, og at bedriftene nå venter enda sterkere prisvekst fremover. Anslaget for lønnsveksten oppjusteres fra 3,7 til 3,9 prosent, noe som er det høyeste anslaget siden januar 2013.

Kommune- og sykehussektoren har det laveste anslaget på 3,7 prosent, mens tjenesteyterne venter den sterkeste veksten på 4,1 prosent.

«De øvrige næringene anslår en økning på mellom 3,8 og 4,0 prosent. Oppgjøret i frontfagene er førende for mange av bedriftene, men det stramme arbeidsmarkedet trekker opp lønnsveksten ytterligere for en stor del av bedriftene,» heter det.

Varemangel

Mange bedrifter påvirkes nå av at vareflyten i økonomien ikke er så god som før.

Ifølge rapporten svarer nær seks av ti bedrifter at tilgangen på innsatsvarer er dårligere enn ved årsskiftet, mens knappe 5 prosent svarer at den har blitt bedre.

Cirka en tredjedel av bedriftene tror mangel på innsatsvarer vil ha en dempende effekt på omsetningsvolumet det neste halvåret, og andelen er spesielt høy for bedriftene i bygg- og anleggsnæringen og i industrien.

Bemanningstrøbbel

Bedriftene har ifølge Regionalt nettverk også ansatt færre enn planlagt de siste tre månedene.

«Krigen i Ukraina skaper økt usikkerhet om de økonomiske utsiktene. Mange bedrifter begrenses av kapasitetsproblemer, og andelen har økt i løpet av våren. Over halvparten av bedriftene har problemer med å få tak i arbeidskraft,» heter det i rapporten.

Også her er bygg- og anleggsbedriftene mest utsatt, i tillegg til tjenesteyterne, kommunene og sykehusene.

«Det er knapphet innenfor et bredt spekter av fagområder, for eksempel kokker, sjåfører, håndverkere og helsearbeiedere. Mangelen på ingeniører og it-kompetanse er også blitt enda større», heter det i rapporten.