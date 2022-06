Nordea tror på rentehopp fra Fed

Nordea Markets tror Fed planlegger å øke styringsrenten på 75 basispunkter onsdag, og mener markedene er godt forberedt på et slikt trekk.

Nordea Markets-analytikerne skriver i en oppdatering tirsdag at de blant annet er blitt overbevist av en artikkel fra den vanligvis velinformerte Wall Street Journal-journalisten Nick Timiraos skrev og som var en av driverne bak en kraftige økning i dollar-kursene mandag.

Største hevelse siden årtusenskiftet

Ifølge Nordea har Fed vært kjent med å benytte seg av disse kanalene til å kommunisere med markeder i stille perioder før møter. Meglerhuset mener det derfor er høyst sannsynlig at Timiraos potensielle kilder har gitt han et hint om utfallet av morgendagens Fed-avgjørelse.

Dette har ført til at Nordea nå har skiftet syn i hva Fed vil foreta seg og meglerhuset tror nå på en øking på 0,75 prosentpoeng av styringsrenten i USA onsdag. Det vil i så fall være den største rentehevingen til Fed på denne siden av årtusenskiftet.

Slik analytikerne i Nordea ser det er rentemarkedene forberedt på et rentehopp, men for aksjemarkedene kan det føre til noen problemer.

Det er ventet at en høyre styringsrente vil styrke dollaren mot de andre G10-valutaene. Men Nordea-analytikerne advarer likevel om at hvis Fed derimot ikke skulle øke renten med 75 basispunkter onsdag, vil dette føre til at kursene vil falle og dollaren svekker seg samtidig som at aksjemarkedet vil få en oppsving.