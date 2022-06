Nordea Markets oppjusterer renteprognosen

Verdensøkonomien har den siste uken florert av rapporter om skyhøy inflasjon. Inflasjonsproblemene gjelder i høyeste grad også i Norge, der SSB torsdag informerte om en kjerneinflasjon på 3,4 prosent i mai.

Analytiker Dane Cekov i Nordea Markets tror derfor Norges Bank vil øke renten med 25 basispunkter i fem omganger i 2022.

I en rapport ytrer han en forventning om første renteheving i juli, etterfulgt av en ny økning i august.

Ved siden av inflasjonen trekker analytikeren også frem høyere internasjonale renter, høy oljepris, lav arbeidsledighet og en svak norsk krone som faktorer som påvirker hans anslag.

Stor usikkerhet

Analytikeren skriver i rapporten at Nordea Markets´ rentemodeller foreslår et rentehopp på 50 basispunkter i juni, men at Norges Bank trolig vil vike unna en slik økning for å opprettholde sentralbankens forutsigbarhet. Denne forutsigbarheten skaper troverdighet til banken, og er viktig for den finansielle stabiliteten. Analytikeren legger også frem en rekke argumenter for hvorfor en lav rentebane kan være gunstig for den norske økonomien:

«Utsikter for lavere og negativ reallønnsvekst i år, lav forbrukertillit, lavere økonomisk vekst i utlandet og fortsatt stor usikkerhet angående utviklingen fremover er faktorer som ikke tillater et rentehopp på 50 basispunkter på førstkommende pengepolitiske møte i juni,» kommer det frem i rapporten.

Tidligere i juni gikk Dane Cekov, sammen med kollega Kjetil Olsen, ut med en forventning om kun én renteheving hvert kvartal i 2022.

Seniorøkonomen tror styringsrenten vil ligge på 3 prosent innen utgangen av 2023.