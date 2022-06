Dette skjer i dag

- FED: rentebeskjed 20.00

Finansavisen har blant annet disse sakene onsdag 15. juni

Ivar Tollefsen har 253 milliarder kroner i gjeld, og nå boomer rentene.



Han har boliger for 316 milliarder kroner som forrenter 2,3 prosent, og nå koster det 5-6 prosent å låne i markedet.

Thomas Eitzen, kredittanalytiker i SEB, mener renteoppgangen er dramatisk. Han sier det er selskaper som med dagens rentekurver vil få økt rentekostnadene med 5 prosentpoeng på ett års tid.

---

Investorer som Peter Hermanrud og Jan Petter Sissener har slengt seg på den massive shortingen i den svenske eiendomsgiganten SBB.



Hermanrud forklarer at SBB er veldig giret, og det er veldig mange røde flagg i selskapet. Det er veldig mye som virker veldig galt der, sier han.

Andelen shortere i SBB er nå 13,5 prosent. Aksjen har falt 70 prosent siden nyttår.

---

Investor Ole Petter Kjerkreit mener dagens renter er en kjempefeil fra sentralbankenes side.



Tallene fra USA fredag illustrerer ytterligere at inflasjonen har løpt løpsk. Sentralbankene hadde trodd at noe helt annet skulle skje, og de er fryktelig på etterskudd, sier Kjerkreit.

Han tror de som har basert seg på billig finansiering, som eiendomssektoren i Norden, vil få en wake-up call når rentene nå går opp.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om utviklingen på de internasjonale børsene. Den går som makrotallene lenge har varslet.



Investorene frykter inflasjonstallene, resesjon og kraftig renteoppgang. Og de har posisjonert seg etter det stygge som kunne komme. Det er ikke spekulasjoner, men harde realiteter.

Rentespøkelset er der, og derfor vil det bli verre. Sorry, skriver Hegnar.

---

Til slutt noen nøkkeltall:



Oslo Børs steg tirsdag 1,8 prosent til 1.215 poeng.

En dollar kostet 9 kroner og 99 øre, mens en euro kostet 10 kroner og 40 øre.

