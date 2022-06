Den europeiske sentralbankens(ESB) innkaller til et ekstraordinært møte for å diskutere «gjeldende markedsforhold». Møtet starter klokken 11 onsdag.

Planen for møtet er å diskutere den nylige nedgangen i statsobligasjoner og utviklingen i rentemarkedet.

Renten på statsobligasjoner har steget markant etter at ESB annonserte en rekke rentehevinger forrige torsdag. Differansen mellom den tyske, og spesielt den italienske renten, har steget til høyeste nivå på over to år.

Europas såkalte «fryktnivå» er også på sitt høyeste siden tidlig 2020, ifølge CNBC.

Euroen handles opp 0,7 prosent til 1,049 pr. dollar etter kunngjøringen av møtet.

«Det faktum at euroen er på vei opp igjen kan tyde på at investorer håper å få flere detaljer om mulig intervensjon for å stabilisere det europeiske statsobligasjonsmarkedet», sa Valentin Marinov, strateg ved Credit Agricole CIB i London.

Det uplanlagte møtet ble først rapportert av den italienske dagsavisen Corriere della Sera.